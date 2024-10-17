У центрі Києва евакуювали людей із багатоповерхівки, фото

На кухні однієї із квартир на 8 поверсі сталося займання.

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У Києві з верхніх поверхів багатоповерхівки через сильне задимлення евакуювали 5 людей.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у центрі столиці виникла пожежа у квартирі багатоповерхівці.

«Загорілося на кухні однієї із квартир на 8 поверсі», - зазначили у ДСНС.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Причини та наслідки встановлюватимуть правоохоронці.

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