У Києві покарали водія BMW, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушників ПДР.

У Голосіївському районі Києві покарали водія транспортного засобу BMW, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки під номером 1.3 поділяє напрямки руху на автошляхах, щонайменше двома смугами руху в кожну сторону. Лінію перетинати забороняється.

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