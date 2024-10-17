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Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

20:30, 17 жовтня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 6 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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17 жовтня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Бучинський Андрій Богданович - Верховинський районний суд Івано-Франківської області - 768,5 - відповідає займаній посаді

Шейко Тетяна Іванівна - Окружний адміністративний суд міста Києва - відкладено до 7.11.2024

Кодрян Любов Іванівна - Апостолівський районний суд Дніпропетровської області - перерва до 21.11.2024 10:00

Городецький Дмитро Ілліч - Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області - перерва до 21.11.2024 10:00

Кондус Людмила Андріївна - Томаківський районний суд Дніпропетровської області - перерва до 21.11.2024 10:00

Васильченко-Дрига Наталя Олександрівна - Новобузький районний суд Миколаївської області - перерва до 21.11.2024 10:00.

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суддя ВККС

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