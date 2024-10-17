Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 6 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

17 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Бучинский Андрей Богданович – Верховинский районный суд Ивано-Франковской области – 768,5 – соответствует занимаемой должности

Шейко Татьяна Ивановна - Окружной административный суд города Киева - отложен до 7.11.2024

Кодрян Любовь Ивановна – Апостоловский районный суд Днепропетровской области – перерыв до 21.11.2024 10:00

Городецкий Дмитрий Ильич – Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области – перерыв до 21.11.2024 10:00

Кондус Людмила Андреевна – Томаковский районный суд Днепропетровской области – перерыв до 21.11.2024 10:00

Васильченко-Дрига Наталья Александровна – Новобугский районный суд Николаевской области – перерыв до 21.11.2024 10:00

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