Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

17 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Бучинский Андрей Богданович – Верховинский районный суд Ивано-Франковской области – 768,5 – соответствует занимаемой должности
Шейко Татьяна Ивановна - Окружной административный суд города Киева - отложен до 7.11.2024
Кодрян Любовь Ивановна – Апостоловский районный суд Днепропетровской области – перерыв до 21.11.2024 10:00
Городецкий Дмитрий Ильич – Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области – перерыв до 21.11.2024 10:00
Кондус Людмила Андреевна – Томаковский районный суд Днепропетровской области – перерыв до 21.11.2024 10:00
Васильченко-Дрига Наталья Александровна – Новобугский районный суд Николаевской области – перерыв до 21.11.2024 10:00
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