Астронавти на Місяці носитимуть Prada – в Італії представили дизайн стильного скафандра

Prada та Axiom Space представили новий дизайн скафандра для місії на Місяць.

Джерело фото: CNN

Будинок моди Prada у співпраці з космічною компанією Axiom Space розробили новий дизайн скафандра, який носитимуть астронавти під час майбутньої місії NASA на Місяць. Презентація відбулася 16 жовтня в рамках Міжнародного астронавтичного конгресу в Мілані, повідомляє CNN.

Нові скафандри переважно мають білий колір з сірими акцентами на ліктях і колінах. Хоча на них немає логотипів, червоні акцентні лінії на передпліччях, талії та рюкзаках для життєзабезпечення нагадують про суббренд Prada Linea Rossa.

Костюми оснащені інноваційними функціями, які дозволяють астронавтам працювати у відкритому космосі до восьми годин щоденно. Виготовлені з білого матеріалу, вони здатні відбивати тепло та захищати від високих температур і місячного пилу. Крім того, новий дизайн забезпечує покращену мобільність у порівнянні з попередніми моделями.

«Це новаторське партнерство. Ми поєднуємо інженерію, науку та мистецтво», — зазначив Рассел Ралстон, виконавчий віцепрезидент Axiom Space під час пресконференції.

Модель костюмів розроблена як для жінок, так і для чоловіків. Створення скафандра зайняло кілька років, протягом яких команда з десяти фахівців модного дому їздила між Міланом та базою Axiom Space у Хьюстоні.

Очікується, що учасники місії NASA Artemis III вперше з 1972 року висадяться на Місяць у другій половині 2026 року. В рамках цієї місії вперше може взяти участь жінка. Лоренцо Бертеллі, директор з маркетингу Prada Group, зазначив: «Сьогодні будь-хто з грошима може вирушити в космос. Незабаром це стане доступним, і люди зможуть побувати на Місяці. Тож я думаю, що ми лише на початку нової ери».

Джерело фото: CNN

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