Практика судов
  1. В мире

Астронавты на Луне будут носить Prada – в Италии представили дизайн стильного скафандра

00:06, 18 октября 2024
Prada и Axiom Space представили новый дизайн скафандра для миссии на Луну.
Астронавты на Луне будут носить Prada – в Италии представили дизайн стильного скафандра
Источник фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дом моды Prada в сотрудничестве с космической компанией Axiom Space разработали новый дизайн скафандра, который будут носить астронавты во время будущей миссии NASA на Луну. Презентация состоялась 16 октября в рамках Международного астронавтического конгресса в Милане, сообщает CNN.

Новые скафандры преимущественно имеют белый цвет с серыми акцентами на локтях и коленях. Хотя на них нет логотипов, красные акцентные линии на предплечьях, талии и рюкзаках для жизнеобеспечения напоминают о суббренде Prada Linea Rossa.

Костюмы оснащены инновационными функциями, которые позволяют астронавтам работать в открытом космосе до восьми часов ежедневно. Изготовленные из белого материала, они способны отражать тепло и защищать от высоких температур и лунной пыли. Кроме того, новый дизайн обеспечивает улучшенную мобильность по сравнению с предыдущими моделями.

«Это новаторское партнерство. Мы объединяем инженерию, науку и искусство», - отметил Рассел Ралстон, исполнительный вице-президент Axiom Space во время пресс-конференции.

Модель костюмов разработана как для женщин, так и для мужчин. Создание скафандра заняло несколько лет, в течение которых команда из десяти специалистов модного дома ездила между Миланом и базой Axiom Space в Хьюстоне.

Ожидается, что участники миссии NASA Artemis III впервые с 1972 года высадятся на Луну во второй половине 2026 года. В рамках этой миссии впервые может принять участие женщина. Лоренцо Бертелли, директор по маркетингу Prada Group, отметил: «Сегодня любой с деньгами может отправиться в космос. Вскоре это станет доступным, и люди смогут побывать на Луне. Так что я думаю, что мы только в начале новой эры».

Источник фото: CNN

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности руководителя по собственному желанию – ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил, что Алексей Олейник уволен с административной должности главы Хмельницкой областной прокуратуры по его собственному желанию.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты 17 октября

8 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 9 не явились.

Замминистра обороны Катерина Черногоренко подтвердила баг в Резерв+ с «отсрочкой до конца мобилизации»

По ее словам, «отсрочки до завершения мобилизации» появились в Резерв+ в связи с подготовкой к обновлению приложения.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 20 млн народному депутату Ирине Кормышкиной

В НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от «Слуги народа» Ирине Кормышкиной.

Кабмин внес в Раду законопроект о принудительном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства военных сооружений

Правительство предлагает принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності