Астронавты на Луне будут носить Prada – в Италии представили дизайн стильного скафандра

Prada и Axiom Space представили новый дизайн скафандра для миссии на Луну.

Источник фото: CNN

Дом моды Prada в сотрудничестве с космической компанией Axiom Space разработали новый дизайн скафандра, который будут носить астронавты во время будущей миссии NASA на Луну. Презентация состоялась 16 октября в рамках Международного астронавтического конгресса в Милане, сообщает CNN.

Новые скафандры преимущественно имеют белый цвет с серыми акцентами на локтях и коленях. Хотя на них нет логотипов, красные акцентные линии на предплечьях, талии и рюкзаках для жизнеобеспечения напоминают о суббренде Prada Linea Rossa.

Костюмы оснащены инновационными функциями, которые позволяют астронавтам работать в открытом космосе до восьми часов ежедневно. Изготовленные из белого материала, они способны отражать тепло и защищать от высоких температур и лунной пыли. Кроме того, новый дизайн обеспечивает улучшенную мобильность по сравнению с предыдущими моделями.

«Это новаторское партнерство. Мы объединяем инженерию, науку и искусство», - отметил Рассел Ралстон, исполнительный вице-президент Axiom Space во время пресс-конференции.

Модель костюмов разработана как для женщин, так и для мужчин. Создание скафандра заняло несколько лет, в течение которых команда из десяти специалистов модного дома ездила между Миланом и базой Axiom Space в Хьюстоне.

Ожидается, что участники миссии NASA Artemis III впервые с 1972 года высадятся на Луну во второй половине 2026 года. В рамках этой миссии впервые может принять участие женщина. Лоренцо Бертелли, директор по маркетингу Prada Group, отметил: «Сегодня любой с деньгами может отправиться в космос. Вскоре это станет доступным, и люди смогут побывать на Луне. Так что я думаю, что мы только в начале новой эры».

Источник фото: CNN

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