У Києві чоловік виявив гранату в лісосмузі, фото

У двох районах столиці виявили вибухонебезпечні предмети.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У поліції Києві повідомляють про те що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, у Деснянському районі на спецлінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що виявив предмет, схожий на вибухівку, а в Оболонському районі громадянин заявив, що виявив гранату в лісосмузі.

В обох випадках інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих в вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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