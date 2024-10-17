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У Києві чоловік виявив гранату в лісосмузі, фото

22:36, 17 жовтня 2024
У двох районах столиці виявили вибухонебезпечні предмети.
У Києві чоловік виявив гранату в лісосмузі, фото
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У поліції Києві повідомляють про те що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, у Деснянському районі на спецлінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що виявив предмет, схожий на вибухівку, а в Оболонському районі громадянин заявив, що виявив гранату в лісосмузі.

В обох випадках інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих в вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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поліція Київ війна

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