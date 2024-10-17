Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення — що треба знати

На підставі постанови ВЛК може надаватись відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранень чи контузій.

Після завершення стаціонарного лікування, військовослужбовцю може бути потреба пройти реабілітацію, протезуватись тощо. Відповідно, після медогляду ВЛК може приймати постанови про потреби військовослужбовця. Про це пресслужба Донецького обласного ТЦК та СП.

На підставі постанови ВЛК може надаватись відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після травм (поранень, контузій):

- відпустка для лікування у зв’язку з хворобою надається військовослужбовцям на 30 календарних днів;

- відпустка для лікування після поранення, травми, контузії або після оперативного лікування – на 30, 45 або 60 календарних днів;

- за наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках – на 45 або на 60 календарних днів.

Загальний термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, включаючи відпустку за станом здоров’я, не повинен перевищувати 12 місяців поспіль. Прийняття рішення лікарем щодо необхідного для лікування терміну залежить від кожного окремого клінічного випадку з обов’язковим дотриманням вимог щодо діагностичних та лікувальних методів надання медичної допомоги, визначених клінічними протоколами, стандартами медичної допомоги, адаптованими клінічними настановами.

Після закінчення визначеного терміну перебування на безперервному лікуванні та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (або після поранення) тобі потрібно повторно пройти ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. Якщо після продовження відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов’язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Якщо ВЛК прийняло рішення щодо надання тобі відпустки лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після травм (поранень, контузій) Ваші дії наступні:

Перебуваючи в закладі охорони здоров’я, напишіть рапорт на відпустку за станом здоров’я (Додаток 13) вказуючи місце її проходження та назву ТЦК та СП за місцем проведення відпустки, до якого військова частина має надсилати відпускний квиток, та передайте лікуючому лікарю. Отримайте від лікуючого лікаря оригінали документів (довідка ВЛК, рапорт на відпустку та виписку з медкарти стаціонарного хворого), які заклад охорони здоров’я відправив засобами електронного документообігу до Вашої військової частини з відміткою “відправлено в СЕДО”, номером вихідного листа в СЕДО, датою його відправки, і штампом для повірення документа Прибудьте до ТЦК та СП, який вказали у рапорті, і станьте на облік. Очікуйте поки військова частина оформить наказ на відпустку та відпускний квиток, який направить через систему електронного документообігу до ТЦК та СП, який Ви вказали у рапорті. Отримайте в ТЦК та СП відпускний квиток

Враховуйте, що тривалість відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення повинна бути саме такою, яка вказана в довідці ВЛК (П. 2.1 гл.2 Розділу І Наказу МОУ №402). Командир, з урахуванням місця розташування військової частини та місця проходження відпустки, може надати до 2 додаткових діб на дорогу.

Якщо командир надав меншу кількість днів на відпустку, ніж вказано у довідці ВЛК і Ви не згодні з цим рішенням, апелюйте до вищого командування. Якщо й це не дає результату, зателефонуй на гарячу лінію Командування медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) або Міністерства оборони України (15-12).

За кілька днів до завершення відпустки прибудьте до ТЦК та СП і візьміть повторне направлення на ВЛК за місцем проведення відпустки з метою визначення придатності до військової служби або для вирішення питання про потребу у наданні повторної відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) (Пункт 6.15 розділу 6 Наказу Міноборони від 14.08.2008 №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську комісію»).

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