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У Києві покарали водія ВMW, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора — відео

19:44, 31 жовтня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія ВMW, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора — відео
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У Києві на вулиці Болсуновській покарали водія автомобіля ВMW, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, на порушника поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух.

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поліція Київ

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