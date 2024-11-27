Практика судів
  1. В Україні

Дональд Трамп розглядає призначення Кіта Келлогга спецпосланцем з питань врегулювання війни в Україні

18:29, 27 листопада 2024
Генерал Келлогг серед кандидатів на посаду спецпосланця Трампа з питань України.
Дональд Трамп розглядає призначення Кіта Келлогга спецпосланцем з питань врегулювання війни в Україні
Джерело фото: WSJ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлогга на посаду свого спецпосланця з врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три анонімні джерела.

Келлогг, відставний генерал-лейтенант, вже мав досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого терміну (2017–2021 роки), обіймаючи посади голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

За інформацією джерел, Келлогг є одним із кількох кандидатів, яких розглядають для цієї важливої ролі.

В перехідній адміністрації відмовилися поки коментувати можливі призначення, зазначивши, що офіційно оголосять про всі рішення лише після їх ухвалення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, але не виключені зміни до нього

Президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про підвищення податків.

Визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку – зміни до положення про ВЛК від Міноборони

Скасування норми про виключення з військового обліку непридатних військовозобов’язаних та військовослужбовців викликає питання, як така новела узгоджується із законом про військовий обов’язок.

Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством

Комітет, який очолює народний депутат Сергій Іонушас, внесе законопроект з відповідною поправкою.

Без ГРМЕ: обидва законопроекти про створення спецсуду для оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП і НАЗК не передбачають залучення Громадської ради міжнародних експертів

Як законопроект про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, поданий Андрієм Мотовиловцем, так і законопроект щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду, поданий міністерством юстиції, не передбачають участі у процедурі відбору суддів Громадської ради міжнародних експертів.

У Секретаріаті ВККС не залишилось керівника, жодного заступника керівника, немає навіть виконуючого обов’язки

Фактично обов’язки керівника Секретаріату Комісії виконує голова ВККС

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду