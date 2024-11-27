Маляр із 22-річним стажем, яку звільнили через «недостатню кваліфікацію», домоглася через суд поновлення на посаді — деталі справи

Маляра 4 розряду після перевірки знань з охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки спочатку відсторонили від роботи без збереження зарплати, а потім звільнили.

Хмельницький апеляційний суд визнав незаконним і скасував наказ про звільнення з роботи маляра та поновив її на посаді у підрозділі Хмельницької АЕС. З роботодавця на її користь стягнув понад 250 000 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як встановив суд, жінка з 2017 року працювала маляром на дільниці з ремонту зовнішніх об`єктів ремонтно-будівельного управління ХАЕС. У квітні 2023 року вона проходила чергову перевірку знань з питань охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки і технічної експлуатації й від членів комісії отримала «незадовільно». Таку ж оцінку їй поставили при повторній перевірці знань через місяць.

За результатами перевірок маляра 4 розряду відсторонили від роботи без збереження зарплати, а у грудні того ж року – звільнили з посади.

Уважаючи своє звільнення незаконним, жінка подала до суду позов з проханням поновити її на роботі та стягнути з роботодавця на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Розповіла, що має відповідну освіту і пропрацювала за спеціальністю «маляр» 22 роки без дисциплінарних стягнень та неодноразово підтверджувала свою кваліфікацію. Атестацію у 2023 році уважала упередженою й пов’язувала своє звільнення з неприязню і тиском нового керівництва.

Нетішинський міський суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив. Позивачка оскаржила рішення до апеляційного суду: просила його скасувати та задовольнити позов.

Апеляційний суд зауважив, що єдиною підставою для звільнення маляра внаслідок її невідповідності виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію (за п. 2 ст. 40 КЗпП України), стали лише чергова та повторна перевірки знань (ПНЯРБ, ПТЕ, ППБ, ПРБ, правил Держпраці (НПАОП) і ФЗ). Проте роботодавець не надав доказів, що сам дотримався законодавства щодо навчання працівників, зокрема, чи організовував для них лекції, семінари, консультації з питань охорони праці, чи пройшла позивачка навчання після незадовільної оцінки перед повторною перевіркою знань.

Також колегія суддів звернула увагу на питання, які ставили маляру під час перевірки знань. Уважає, відповідач не довів, що деякі з них взагалі входять до її компетенції.

«Визначення «Економічний аспект?», щодо вказаного питання, то в судовому засіданні апеляційного суду представник відповідача не змогла пояснити як дане питання відноситься до компетенції маляра; «Експлуатаційні події на ХАЕС?», не зазначено на якій підставі маляр, що не має доступу на територію ХАЕС, як вона про це стверджує і це не спростовано відповідачем, має знати експлуатаційні події на ХАЕС та яким чином це відноситься до її посадових обов`язків», – йдеться в постанові апеляційного суду.

До того ж роботодавець не надав суду перелік питань, які мала знати позивачка та правильні відповіді на них, у протоколах не вказано, як саме вона відповідала, відео чи аудіо запис не проводився. Відтак апеляційний суд констатував, що не має змоги об’єктивно оцінити правильність відповідей і об’єктивність висновків комісії.

На думку колегії суддів, при проведенні перевірки знань роботодавець не дотримався вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці», Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про порядок перевірки знань норм, правил, стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і технічної експлуатації на ХАЕС, п. 5.7 Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023-2024 року, тому її результати – недостатня підстава для визнання невідповідності працівниці виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню цієї роботи.

Інших доказів неякісного чи неналежного виконання малярем трудових обов`язків через її недостатню кваліфікацію відповідач не надав, зазначив ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 679/305/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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