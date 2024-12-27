У Одесі судитимуть співробітника ТЦК, який за $4-7 тисяч робив «непридатними» ухилянтів у реєстрі Оберіг

Співробітник ТЦК вносив в «Оберіг» неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

У Одесі судитимуть співробітника Малиновського РТЦК та СП, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомило ДБР.

Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

«За даними слідства, ділок встиг зробити «непридатними» не менше семи ухилянтів.

Наразі співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою», - заявили у ДБР.

Він обвинувачується у несанкціонованій зміні, знищенні або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 362 КК України).

У ДБР додали, що свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання реабілітуватись перед законом виборюючи перемогу у лавах ЗСУ.

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