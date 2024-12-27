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Через війну вже 6,8 мільйона українців стали біженцями — інфографіка

12:47, 27 грудня 2024
Найбільше біженців з України зараз у Німеччині.
Через війну вже 6,8 мільйона українців стали біженцями — інфографіка
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Вже 6,8 млн українців стали біженцями через повномасштабне вторгнення Росії. Проект UA War Infographics поділився інфографікою щодо кількості біженців з України в інших країнах.

Зазначається, що Німеччина із зростаючим відривом залишається країною з найбільшою кількістю українських біженців - 1,2 млн.

Як бачимо, багато біженців також в Росії, але ніхто не може точно сказати, скільки людей добровільно переїхали, а скількох - депортували.

Кількість зареєстрованих біженців з України станом на 16 грудня:


Нагадаємо, що наступного року стартує пілотний проект щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною, розповів радник Президента України Олександр Камишін 

Також народний депутат Павло Бакунець заявив, що створення Міністерства національної єдності – це шанс повернути наших громадян додому та відновити зруйновані міста і села.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що сподівається на повернення в Україну усіх громадян, які виїхали через війну.

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Німеччина росія Європа Україна біженець війна

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