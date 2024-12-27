Из-за войны уже 6,8 миллиона украинцев стали беженцами — инфографика

Больше всего беженцев из Украины сейчас в Германии.

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Уже 6,8 млн украинцев стали беженцами из-за полномасштабного вторжения России. Проект UA War Infographics поделился инфографикой по количеству беженцев из Украины в других странах.

Отмечается, что Германия с растущим отрывом остается страной с наибольшим количеством украинских беженцев – 1,2 млн.

Как видим, многие беженцы тоже в России, но никто не может точно сказать, сколько людей добровольно переехали, а скольких - депортировали.

Количество зарегистрированных беженцев из Украины по состоянию на 16 декабря:

Напомним, что в следующем году стартует пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией, рассказал советник Президента Украины Александр Камышин.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин заявил, что надеется на возвращение в Украину всех граждан, выехавших из-за войны.

Народный депутат Павел Бакунец заявил, что создание Министерства национального единства – это шанс вернуть наших граждан домой и восстановить разрушенные города и села.

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