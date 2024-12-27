ГНС объяснила, что считается обособленным подразделением юридического лица

Такое подразделение наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утвержденного им положения.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области рассказало, что считается обособленным подразделением юридического лица.

В соответствии с пп. 14.1.30 НКУ понятие «обособленные подразделения» с целью налогообложения употребляется в значении, определенном ГКУ. Для разд. IV НКУ употребляется в определении ХКУ.

Согласно ст. 95 ГКУ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все или часть его функций (п. 1 ст. 95 ГКУ).

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица (п. 2 ст. 95 ГКУ).

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом образовавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения или на другом основании, предусмотренном законодательством иностранного государства, в соответствии с которым образовано юридическое лицо, обособленными подразделениями которого являются такие филиалы и представительства (п. 3 ст. 95 ГКУ ).

Руководители филиалов и представительств назначаются юридическим лицом и действуют на основании выданной им доверенности или на ином основании, предусмотренном законодательством иностранного государства, согласно которому образовано юридическое лицо, обособленными подразделениями которого являются такие филиалы и представительства (п. 4 ст. 95 ГКУ).

Филиалы и представительства юридического лица, в том числе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законом. Филиал и представительство юридического лица считаются созданными со дня их государственной регистрации (п. 5 ст. 95 ГКУ).

Для целей разд. IV НКУ следует учитывать требования ст. 64 ХКУ, согласно которой предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, согласовывая вопросы размещения таких подразделений предприятия с соответствующими органами местного самоуправления в установленном законодательством порядке. Такие обособленные подразделения не имеют статуса юридического лица и действуют на основе положения о них, утвержденного предприятием. Предприятия могут открывать счета в учреждениях банков через свои обособленные подразделения в соответствии с законом (п. 4 ст. 64 ХКУ).

Согласно ст. 9 Закона Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований содержатся сведения о юридическом лице, в частности, данные об обособленных подразделениях юридического лица.

Содержащиеся в ЕГР сведения используются для идентификации юридического лица или его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, физического лица – предпринимателя, в том числе во время осуществления ими хозяйственной деятельности и открытия счетов в банках и других финансовых учреждениях (п. 4 ст. 10 Закона №755).

Следовательно, обособленное подразделение – это подразделение юридического лица, находящегося вне его местонахождения, осуществляющее все или часть его функций, выполняющее работы или операции, оказывающее услуги от имени юридического лица, или осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица.

Обособленное подразделение не является юридическим лицом. Такое подразделение наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утвержденного им положения.

Предприятия могут открывать счета в учреждениях банков через свои обособленные подразделения в соответствии с законом.

Сведения об обособленных подразделениях юридических лиц содержатся в ЕГР.

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