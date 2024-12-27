Практика судов
  1. В Украине

ГНС объяснила, что считается обособленным подразделением юридического лица

13:54, 27 декабря 2024
Такое подразделение наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утвержденного им положения.
ГНС объяснила, что считается обособленным подразделением юридического лица
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области рассказало, что считается обособленным подразделением юридического лица.

В соответствии с пп. 14.1.30 НКУ понятие «обособленные подразделения» с целью налогообложения употребляется в значении, определенном ГКУ. Для разд. IV НКУ употребляется в определении ХКУ.

Согласно ст. 95 ГКУ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все или часть его функций (п. 1 ст. 95 ГКУ).

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица (п. 2 ст. 95 ГКУ).

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом образовавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения или на другом основании, предусмотренном законодательством иностранного государства, в соответствии с которым образовано юридическое лицо, обособленными подразделениями которого являются такие филиалы и представительства (п. 3 ст. 95 ГКУ ).

Руководители филиалов и представительств назначаются юридическим лицом и действуют на основании выданной им доверенности или на ином основании, предусмотренном законодательством иностранного государства, согласно которому образовано юридическое лицо, обособленными подразделениями которого являются такие филиалы и представительства (п. 4 ст. 95 ГКУ).

Филиалы и представительства юридического лица, в том числе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законом. Филиал и представительство юридического лица считаются созданными со дня их государственной регистрации (п. 5 ст. 95 ГКУ).

Для целей разд. IV НКУ следует учитывать требования ст. 64 ХКУ, согласно которой предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, согласовывая вопросы размещения таких подразделений предприятия с соответствующими органами местного самоуправления в установленном законодательством порядке. Такие обособленные подразделения не имеют статуса юридического лица и действуют на основе положения о них, утвержденного предприятием. Предприятия могут открывать счета в учреждениях банков через свои обособленные подразделения в соответствии с законом (п. 4 ст. 64 ХКУ).

Согласно ст. 9 Закона Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований содержатся сведения о юридическом лице, в частности, данные об обособленных подразделениях юридического лица.

Содержащиеся в ЕГР сведения используются для идентификации юридического лица или его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, физического лица – предпринимателя, в том числе во время осуществления ими хозяйственной деятельности и открытия счетов в банках и других финансовых учреждениях (п. 4 ст. 10 Закона №755).

Следовательно, обособленное подразделение – это подразделение юридического лица, находящегося вне его местонахождения, осуществляющее все или часть его функций, выполняющее работы или операции, оказывающее услуги от имени юридического лица, или осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица.

Обособленное подразделение не является юридическим лицом. Такое подразделение наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утвержденного им положения.

Предприятия могут открывать счета в учреждениях банков через свои обособленные подразделения в соответствии с законом.

Сведения об обособленных подразделениях юридических лиц содержатся в ЕГР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд приговором обязал прочитать произведение Сергея Жадана мужчину, который обманул покупателя на продаже гелевых шариков

По мнению суда, наказание может иметь свое выражение не только и не столько в наказании, но и в исправлении осужденных.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

В Уголовный кодекс введен порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Новый закон вводит возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Орган досудебного расследования не обязан осуществлять ознакомление с вещественными доказательствами при отсутствии инициативы стороны – Верховный Суд

В кассационной жалобе защитник утверждал, что стороне защиты в порядке статьи 290 УПК вещдоки по делу не открывались.

Апелляционный суд оставил в силе приговор за уклонение от призыва, не исследовав наличие у мужчины статуса УБД, удаления селезенки и травмы ключицы – Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд указал, что апелляционный суд должен был исследовать наличие у мужчины статуса участника боевых действий и обстоятельства, связанные с удалением у него селезенки и получением травмы ключицы.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео