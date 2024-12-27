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В Одессе будут судить сотрудника ТЦК, который за $4-7 тысяч делал «непригодными» уклонистов в реестре Оберег

13:00, 27 декабря 2024
Сотрудник ТЦК вносил в «Оберег» ложную информацию о непригодности мужчин в службу, что позволяло им выезжать за границу.
В Одессе будут судить сотрудника ТЦК, который за $4-7 тысяч делал «непригодными» уклонистов в реестре Оберег
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В Одессе будут судить сотрудника Малиновского РТЦК и СП, организовавшего заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Об этом сообщило ГБР.

Противоправная схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе «Оберег» за 4-7 тысяч долларов США. Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин в службу, что позволяло им выезжать за границу.

«По данным следствия, делец успел сделать «непригодными» не менее семи уклонистов.

В настоящее время сотрудник РТЦК и СП уволен из центра комплектования и находится под стражей», - заявили в ГБР.

Он обвиняется в несанкционированном изменении, уничтожении или блокировании информации, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах или компьютерных сетях (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

В ГБР добавили, что свою вину военнослужащий признал полностью и изъявил желание реабилитироваться перед законом, борясь за победу в рядах ВСУ.

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