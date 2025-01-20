922 тис грн винагороди за фіктивну участь у бойових діях — суд заарештував екскомбрига ТРО та його дружину

Екскомбриг однієї з бригад ТРО забезпечив виплату «бойових» власній дружині.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», правоохоронці викрили екскомандира однієї з бригад територіальної оборони та його трьох підлеглих, які допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди.

Згодом суд обрав запобіжні заходи екскомбригу та його дружині у вигляді взяття під варту з правом внесення застави 980 тис. грн за кожного. Двом спільникам - особисте зобов’язання, передає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Їм інкримінують заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того жінці інкримінують самовільне залишення військової частини.

Слідством встановлено, що в липні 2023 року полковник влаштував свою дружину на посаду стрільця в бригаду яку він очолював. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, але перебувало у родинних відносинах. Також комбриг залучив до оборудки двох підлеглих, які складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення, для отримання «бойових». Жінка не виконувала бойові завдання під час ведення бойових дій в першому ешелоні оборони на лінії бойового зіткнення з противником.

«Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала майже 1 млн. грн додаткової винагороди.

Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком в тилу та встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину», - додали у прокуратурі.

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