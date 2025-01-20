Практика судів
  1. В Україні

922 тис грн винагороди за фіктивну участь у бойових діях — суд заарештував екскомбрига ТРО та його дружину

12:06, 20 січня 2025
Екскомбриг однієї з бригад ТРО забезпечив виплату «бойових» власній дружині.
922 тис грн винагороди за фіктивну участь у бойових діях — суд заарештував екскомбрига ТРО та його дружину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», правоохоронці викрили екскомандира однієї з бригад територіальної оборони та його трьох підлеглих, які допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди.

Згодом суд обрав запобіжні заходи екскомбригу та його дружині у вигляді взяття під варту з правом внесення застави 980 тис. грн за кожного. Двом спільникам - особисте зобов’язання, передає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Їм інкримінують заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того жінці інкримінують самовільне залишення військової частини.

Слідством встановлено, що в липні 2023 року полковник влаштував свою дружину на посаду стрільця в бригаду яку він очолював. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, але перебувало у родинних відносинах. Також комбриг залучив до оборудки двох підлеглих, які складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення, для отримання «бойових». Жінка не виконувала бойові завдання  під час ведення бойових дій в першому ешелоні оборони на лінії бойового зіткнення з противником.

«Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала майже 1 млн. грн додаткової винагороди.

Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком в тилу та встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Провайдерів і операторів мобільного зв’язку пропонують віднести до критичної інфраструктури законом

Народні депутати пропонують записати безпосередньо у законі, що постачальники електронних комунікаційних мереж чи послуг, мереж мобільного зв’язку (операторів), що здійснюють постачання електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку, є критичною інфраструктурою.

Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді? — коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: Очевидно, що слідство навіть не намагалося визначити, хто саме у суді касаційної інстанції залишив рішення без змін, адже про якість підозри свідчить цей текст: «хтось здійснив втручання в діяльність суддів Верховного Суду України, якими рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2012 та постанова Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2012 залишено без змін». Зверну увагу – дана справа ніколи не перебувала у провадженні Верховного Суду України.

Депутати пропонують зміни до КПК щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти

Прокурор за місцем проживання заявника або потерпілого буде мати змогу приймати вмотивоване рішення, що дозволить уникнути територіальних обмежень і забезпечити більш зручний доступ до слідчих органів для родичів зниклих осіб.

Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС

Захисник указував, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просив зупинити касаційне провадження на підставі статті 335 КПК.

Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України