922 тыс грн вознаграждения за фиктивное участие в боевых действиях — суд арестовал экс-комбрига ТРО и его жену

Экс-комбриг одной из бригад ТРО обеспечил выплату «боевых» собственной жене.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», правоохранители разоблачили экс-командира одной из бригад территориальной обороны и его трех подчиненных, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

Позже суд избрал меры пресечения экс-комбригу и его жене в виде заключения под стражу с правом внесения залога 980 тыс. грн за каждого. Двум сообщникам – личное обязательство, передает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия. Кроме того, женщине инкриминируют самовольное оставление воинской части.

Следствием установлено, что в июле 2023 года полковник устроил свою жену на должность стрелка в бригаду, которую он возглавлял. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, но находились в родстве. Также комбриг привлек к сделке двух подчиненных, составлявших ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения, для получения «боевых». Женщина не выполняла боевые задания при ведении боевых действий в первом эшелоне обороны на линии боевого столкновения с противником.

«Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила почти 1 млн. грн дополнительного вознаграждения.

Все это время она несла службу рядом с мужем в тылу и успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть», - добавили в прокуратуре.

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