«Разочок занесло» – у Києві оштрафували водія, який влаштував дрифт на кругу, відео

На водія склали одразу кілька адмінматеріалів та відсторонили від керування.

У Києві патрульні зупинили водія, який дрифтував на кругу серед машин, а потім намагався втекти від правоохоронців. Коли ж його зупинили, він заявив, що машину «разочок занесло» на повороті. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Порушував ПДР для розваги, пояснивши, що машину "разочок занесло" на повороті», - розповів правоохоронець.

На водія склали одразу кілька адмінматеріалів та відсторонили від керування.

Далі рішення у справі прийматиме суд.

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