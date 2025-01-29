Ледь не зарубав сокирою через ревнощі — на Хмельниччині судили чоловіка за спробу подвійного вбивства

Через ревнощі чоловік схопив сокиру та почав бити співмешканку та сусіда.

На Хмельниччині судом визнано винним 44-річного жителя Новоушицької ТГ у замаху на вбивство співмешканки та сусіда через ревнощі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік отримав 10 років позбавлення волі.

Подія сталася у жовтні минулого року в селі Каскада Кам’янець-Подільського району.

Встановлено, що ввечері того дня обвинувачений повернувся додому та побачив там свою співмешканку з сусідом. Через ревнощі чоловік схопив сокиру та почав завдавати нею ударів потерпілим. Після скоєного залишив їх та вийшов з будинку.

49-річна жінка і 53-річний чоловік отримали численні травми голови та тулубу.

До вироку суду засуджений перебував під вартою. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.