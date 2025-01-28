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Компанія OpenAI анонсувала ChatGPT Gov — штучний інтелект для державних установ

23:48, 28 січня 2025
Продукт розроблений спеціально для працівників держустанов.
Компанія OpenAI анонсувала ChatGPT Gov — штучний інтелект для державних установ
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Компанія OpenAI анонсувала запуск нової версії чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT для державних установ. Про це повідомляє The Hill.

Вона отримала назву ChatGPT Gov.

«Штучний інтелект - це більше, ніж просто інструмент. Це один з найбільших американських винаходів нашого життя. Це потужний економічний драйвер, що підвищує продуктивність, відкриває інновації та створює нові можливості в кожному секторі суспільства», — зазначив директор по продуктам OpenAI Кевін Вайль.

В рамках ChatGPT Gov федеральні агентства США матимуть доступ до топ-моделей OpenAI, навіть якщо вони мають справу з конфіденційною інформацією.

Користувачі зможуть робити це в поточному захищеному хостинговому середовищі уряду в комерційній хмарі Microsoft Azure або в урядовому хмарному середовищі Azure. 

За словами Вайля, нова версія призначена для спрощення процесу роботи з конфіденційними даними без втрати ефективності, що допоможе державним установам працювати більш продуктивно і креативно.

ChatGPT Gov включатиме функції, доступні в ChatGPT Enterprise, такі як збереження і обмін розмовами, завантаження текстів та зображень, інтерпретація тексту, коду і математики.

Вайль також підкреслив, що запуск ChatGPT Gov допоможе США залишатися лідером у сфері інновацій штучного інтелекту на фоні глобальної конкуренції.

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OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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