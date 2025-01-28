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Компания OpenAI анонсировала ChatGPT Gov – искусственный интеллект для государственных учреждений

23:48, 28 января 2025
Продукт разработан специально для работников госучреждений.
Компания OpenAI анонсировала ChatGPT Gov – искусственный интеллект для государственных учреждений
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Компания OpenAI анонсировала запуск новой версии чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT для государственных учреждений. Об этом сообщает The Hill.

Она получила название ChatGPT Gov.

«Искусственный интеллект – это больше, чем просто инструмент. Это одно из величайших американских изобретений нашей жизни. Это мощный экономический драйвер, который повышает производительность, открывает инновации и создает новые возможности в каждом секторе общества», – отметил директор по продуктам OpenAI Кевин Вайль.

В рамках ChatGPT Gov федеральные агентства США будут иметь доступ к топ-моделям OpenAI, даже если они имеют дело с конфиденциальной информацией.

Пользователи смогут это делать в текущей защищенной хостинговой среде правительства в коммерческом облаке Microsoft Azure или в правительственной облачной среде Azure.

По словам Вайля, новая версия предназначена для упрощения процесса работы с конфиденциальными данными без потери эффективности, что поможет государственным учреждениям работать более продуктивно и креативно.

ChatGPT Gov будет включать функции, доступные в ChatGPT Enterprise, такие как сохранение и обмен разговорами, загрузка текстов и изображений, интерпретация текста, кода и математики.

Вайль подчеркнул, что запуск ChatGPT Gov поможет США оставаться лидером в сфере инноваций искусственного интеллекта на фоне глобальной конкуренции.

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OpenAI искусственный интеллект технологии ИИ

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