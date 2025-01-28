В Полтавской области двое жителей фотографировали F-16 вблизи одного из военных аэродромов

Агенты сливали врагу координаты основных и резервных аэродромов для последующих обстрелов.

В Полтавской области нейтрализовали агентурную группу ФСБ, которая «охотилась» на самолеты-истребители и боевые вертолеты ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

«На горячем» задержаны 2-х агентов врага, фотографировавших взлет F-16.

Приспешниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 года. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ, личность которой уже установила СБУ.

Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и дроновые удары.

Кроме геолокаций, они должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов.

Чтобы выполнить это указание, агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. У каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать цель в течение нескольких дней.

При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в государственной измене, пока они под стражей без права внесения залога.

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