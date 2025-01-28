На Полтавщині двоє жителів фотографували F-16 поблизу одного з військових аеродромів

Агенти зливали ворогу координати основних і резервних аеродромів для подальших обстрілів.

На Полтавщині нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка «полювала» на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

«На гарячому» затримано 2-х агентів ворога, які фотографували зліт F-16.

Поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановила СБУ.

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.

Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати «ціль» протягом декількох днів.

При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру у державній зраді, наразі вони під вартою без права внесення застави.

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