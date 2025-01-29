Едва не зарубил топором из-за ревности — в Хмельницкой области судили мужчину за попытку двойного убийства

Из-за ревности мужчина схватил топор и стал бить сожительницу и соседа.

В Хмельницкой области судом признан виновным 44-летний житель Новоушицкой ТГ в покушении на убийство сожительницы и соседа из-за ревности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина получил 10 лет лишения свободы.

Событие произошло в октябре прошлого года в селе Каскада Каменец-Подольского района.

Установлено, что вечером того дня обвиняемый вернулся домой и увидел там свою сожительницу с соседом. Из-за ревности мужчина схватил топор и стал наносить им удары потерпевшим. После содеянного оставил их и вышел из дома.

49-летняя женщина и 53-летний мужчина получили многочисленные травмы головы и туловища.

До приговора суда осужденный находился под стражей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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