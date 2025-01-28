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На Закарпатті судитимуть чоловіка, який за гроші підпалював автомобілі військових і волонтерів

21:40, 28 січня 2025
Обіцяна винагорода за це становила 1000 доларів, однак жодних коштів за підпали він не одержав.
На Закарпатті судитимуть чоловіка, який за гроші підпалював автомобілі військових і волонтерів
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На Закарпатті судитимуть чоловіка, який на замовлення підпалював автомобілі військових і волонтерів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що 22-річний житель Ужгорода у Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто.

На виконання цього завдання він протягом вересня минулого року здійснив підпали трьох автомобілів. Вони належали військовослужбовця ЗСУ та місцевому підрозділу Товариства Червоного Хреста.

Згодом правоохоронці викрили підпалювача під час виконання чергового завдання в Ужгороді. Використовуючи легкозаймисту суміш, він планував спалити ще один військовий транспортний засіб – мікроавтобус.

Обіцяна винагорода за це становила 1000 доларів, однак жодних коштів ні за цей, ні за попередні підпали він не одержав.

Чоловіка затримали безпосередньо під час вчинення злочину. Відтоді за клопотанням сторони обвинувачення він перебуває під вартою без права на заставу.

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підпал Закарпаття

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