На Закарпатье будут судить мужчину, который за деньги поджигал автомобили военных и волонтеров

Обещанное вознаграждение за это составило 1000 долларов, однако никаких средств за поджоги он не получил.

На Закарпатье будут судить мужчину, который по заказу поджигал автомобили военных и волонтеров. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что 22-летний житель Ужгорода в Telegram согласился с предложением заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных авто.

Во исполнение этой задачи он в течение сентября прошлого года совершил поджоги трех автомобилей. Они принадлежали военнослужащему ВСУ и местному подразделению Общества Красного Креста.

Впоследствии правоохранители разоблачили поджигателя при выполнении очередного задания в Ужгороде. Используя легковоспламеняющуюся смесь, он планировал сжечь еще одно военное транспортное средство – микроавтобус.

Обещанное вознаграждение за это составило 1000 долларов, однако никаких средств ни за это, ни за предыдущие поджоги он не получил.

Мужчину задержали непосредственно во время совершения преступления. С тех пор по ходатайству стороны обвинения он находится под стражей без права на залог.

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