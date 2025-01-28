Податкова пояснює, як декларувати доходи від продажу сільгосппродукції

Доходи від продажу власної сільгосппродукції, крім тваринництва, не оподатковуються, але є важлива умова.

Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, як декларувати доходи від продажу сільгосппродукції.

Зазначається, що 1 січня 2025 року розпочалась кампанія щорічного декларування громадянами доходів. Згідно з вимогами Податкового кодексу України обов’язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у фізичних осіб, які протягом звітного року отримували доходи не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи.

Зокрема, це можуть бути доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції.

При продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 2024 року (7100 грн х 12 = 85200грн).

У разі якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до цього Кодексу і самостійно сплатити податок з суми такого перевищення.

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