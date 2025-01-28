Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснює, як декларувати доходи від продажу сільгосппродукції

21:04, 28 січня 2025
Доходи від продажу власної сільгосппродукції, крім тваринництва, не оподатковуються, але є важлива умова.
Податкова пояснює, як декларувати доходи від продажу сільгосппродукції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, як декларувати доходи від продажу сільгосппродукції.

Зазначається, що 1 січня 2025 року розпочалась кампанія щорічного декларування громадянами доходів. Згідно з вимогами Податкового кодексу України обов’язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у фізичних осіб, які протягом звітного року отримували доходи не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи. 

Зокрема, це можуть бути доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції.

При продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 2024 року (7100 грн х 12 = 85200грн).

У разі якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до цього Кодексу і самостійно сплатити податок з суми такого перевищення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Попередня адміністрація Білого дому витрачала кошти як «п’яні матроси» – прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт підкреслила, що якщо федеральні агентства відчувають, що їхні програми та проекти є потрібними та відповідають указу Президента США, то Бюджетне управління перегляне ці заходи.

На посади суддів Конституційного Суду по квоті Президента та Верховної Ради залишилося 23 кандидати – список

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, відбудеться вже 8 лютого.

Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.

Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду