Налоговая объясняет, как декларировать доходы от продаж сельхозпродукции

Доходы от продажи собственной сельхозпродукции, кроме животноводства, не облагаются налогом, но есть важное условие.

Налоговая служба в Черновицкой области объясняет, как декларировать доходы от продаж сельхозпродукции.

Отмечается, что 1 января 2025 началась кампания ежегодного декларирования гражданами доходов. Согласно требованиям Налогового кодекса Украины, обязанность подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах возникает у физических лиц, которые в течение отчетного года получали доходы не от налоговых агентов, то есть от других физических лиц, не зарегистрированных как самозанятые лица.

В частности, это могут быть доходы, полученные от продаж собственной сельскохозяйственной продукции.

При продаже собственной сельскохозяйственной продукции (кроме продукции животноводства) полученные от такой продажи доходы не являются облагаемым налогом доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 12 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) 2024 года (7100 грн х 12 =85200грн).

В случае если сумма полученного дохода превышает указанный размер, налогоплательщик обязан отразить сумму такого превышения в составе общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода за соответствующий отчетный год и подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах (налоговой декларации) в соответствии с настоящим Кодексом и самостоятельно уплатить налог с суммы такого превышения.

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