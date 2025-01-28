Бизнес просит изменить систему оповещения о тревогах, чтобы не тратить рабочее время

Как указывают в бизнес-сообществе, иногда простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) для уменьшения простоев предприятий предлагает объявлять воздушную тревогу не по целым областям, а таргетировано – в районах с вероятной опасностью. Соответствующее обращение обнародовано на сайте ЕБА.

«Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов. В конце концов, это улучшит стабильную работу предприятий, соблюдение производственных планов и укрепит финансовую стабильность компаний», - говорится в официальном письме-обращении.

По мнению бизнес-сообщества, обобщенный подход часто приводит к необоснованным остановкам работы, даже если непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует.

Как отмечают в ассоциации, порой простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени, что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок.

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