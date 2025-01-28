Бізнес просить змінити систему оповіщення про тривоги аби не втрачати робочий час

Як вказують у бізнес-спільноті, подекуди простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) для зменшення простоїв підприємств пропонує оголошувати повітряну тривогу не по цілих областях, а таргетовано – в районах з ймовірною небезпекою. Відповідне звернення оприлюднено на сайті ЄБА.

«Запровадження локалізованої системи оповіщення, базуючись на ризик-орієнтованому підході, дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком та сприятиме безперервності бізнес-процесів. Зрештою, це покращить стабільну роботу підприємств, дотримання виробничих планів і зміцнить фінансову стабільність компаній», - йдеться у в офіційному листі-зверненні.

На думку бізнес-спільноти, узагальнений підхід часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи навіть якщо безпосередня загроза у районі розташування підприємства відсутня.

Як наголошують в асоціації, подекуди простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу, а це призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

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