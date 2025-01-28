У Кривому Розі колишній посадовець ТЦК заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних

Фігурант організував схему видачі тимчасового посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби.

У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК, який заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних. Зокрема, він налагодив схему ухилення від мобілізації та перетину кордону. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Встановлено, що фігурант організував схему видачі тимчасового посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби.

Він вносив неправдиві відомості в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних. Надалі з цими документами чоловіки отримували відстрочку від військової служби та мали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Правоохоронці на підставі ухвали слідчого провели обшук за місцем мешкання 36-річного фігуранта. В результаті були вилучені документи, які підтверджують його злочинну діяльність, зокрема компʼютерну техніку та мобільний телефон.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч.1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

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