В Кривом Роге бывший чиновник ТЦК заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных

Фигурант организовал схему выдачи временного удостоверения с отметкой о непригодности к военной службе.

В Кривом Роге разоблачили бывшего чиновника ТЦК, заработавшего около полумиллиона гривен на военнообязанных. В частности, он наладил схему уклонения от мобилизации и пересечения границы. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Установлено, что фигурант организовал схему выдачи временного удостоверения с отметкой о непригодности военной службы.

Он вносил ложные сведения в Единый государственный реестр военнообязанных. В дальнейшем с этими документами мужчины получали отсрочку от военной службы и имели возможность беспрепятственно уехать за границу.

Правоохранители на основании определения следователя провели обыск по месту жительства 36-летнего фигуранта. В результате были изъяты документы, подтверждающие его преступную деятельность, в том числе компьютерную технику и мобильный телефон.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.1, 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

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