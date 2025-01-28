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Мясорубка не может считаться оборудованием для изготовления психотропных веществ: обзор практики КУС ВС

13:00, 28 января 2025
Предметы, которые находятся в свободной продаже и могут использоваться в быту, нельзя считать оборудованием для изготовления психотропных веществ, поэтому они не являются предметом преступления.
Мясорубка не может считаться оборудованием для изготовления психотропных веществ: обзор практики КУС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС.

В обзоре отражены важные правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях ККС ВС, принятых в декабре 2024 года, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов следует выделить следующие.

У сфері кримінального права:

– звернено увагу на те, що поширення публічних закликів про зміну меж території або державного кордону України в соціальній мережі кваліфікується за ч. 1 ст. 110 КК України;

– констатовано, що використані для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів побутові предмети (кухонний посуд, млинок для кави, м’ясорубка тощо), які знаходяться у вільному продажі та можуть використовуватися в побуті, не можна вважати обладнанням для виготовлення психотропних речовин, а тому вони не є предметом злочину в розумінні ст. 313 КК України.

У сфері кримінального процесуального права:

– зроблено висновок про те, що ухвала суду апеляційної інстанції, якою поновлено строк на апеляційне оскарження, не підлягає окремому оскарженню в касаційному порядку. Якщо після відкриття касаційного провадження буде встановлено, що касаційний розгляд здійснюється за касаційною скаргою на судове рішення, яке не підлягає касаційному оскарженню, суд касаційної інстанції має постановити ухвалу про закриття касаційного провадження;

– вказано, що якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, процесуальні витрати потерпілого можуть бути стягнені з такої особи в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 124 КПК України. Можливість стягнення процесуальних витрат має бути роз’яснена обвинуваченому при роз’ясненні йому права на звільнення від кримінальної відповідальності і права заперечувати проти закриття кримінального провадження відповідно до частин 2 та 3 ст. 285 КПК України.

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КУС ВС

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