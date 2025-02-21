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На Троєщині у Києві жінка підпалила сміття і поклала під припарковану автівку, фото

10:18, 21 лютого 2025
Таким чином було пошкоджено дві автівки.
На Троєщині у Києві жінка підпалила сміття і поклала під припарковану автівку, фото
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У Києві правоохоронці затримали жінку, яка за вечір пошкодила дві автівки. Як повідомили у поліції столиці, днями до Деснянського управління поліції від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини.

Правоохоронцям вдалося встановили, що до підпалу причетна 27-річна місцева мешканка. За інформацією поліції, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік, та поклала під авто. Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, за версією правоохоронців, жінка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку вона пояснити не змогла.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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