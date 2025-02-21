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На Троещине в Киеве женщина подожгла мусор и положила под припаркованный автомобиль, фото

10:18, 21 февраля 2025
Таким образом были повреждены два автомобиля.
На Троещине в Киеве женщина подожгла мусор и положила под припаркованный автомобиль, фото
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В Киеве правоохранители задержали женщину, которая за вечер повредила два автомобиля. Как сообщили в полиции столицы, на днях в Деснянское управление полиции от местных жителей поступили сообщения о поджоге двух авто, которые были запаркованы на улице Рональда Рейгана и проспекте Червоной Калины.

Правоохранителям удалось установить, что к поджогу причастна 27-летняя местная жительница. По информации полиции, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредила автомобиль Ford, поджигая зажигалкой мусор, который нашла неподалеку, и положила под авто. Продолжая свое движение в направлении соседней улицы, по версии правоохранителей, женщина совершила аналогичные действия возле автомобиля Volkswagen. Причину своего поступка она объяснить не смогла.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины – оконченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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полиция Киев поджог Троещина подозреваемый автомобиль

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