У Києві покарали водія вантажівки, який зупинився на перехресті — відео

У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

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У Києві покарали водія вантажівки Renault, який зупинив транспортний засіб на перехресті в Солом'янському районі міста.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці прибрали транспортний засіб у безпечне місце та поспілкувалися з водієм. Чоловік пояснив, що хотів скоротити шлях, порушивши ПДР, та розвернутися на перехресті.

«Тож ми нагадали йому про небезпеку таких дій та винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) КУпАП», - заявили у поліції.

У поліції додали, що відповідно до п.15.9 (ґ) ПДР України, здійснювати зупинку та стоянку на перехресті, а також ближче 10 м до нього — забороняється.

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