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На Закарпатті 21-річному чоловіку оголосили підозру за спробу переправлення ухилянта за $10 тисяч

09:07, 1 червня 2025
Зловмисник за грошову винагороду організував незаконний виїзд чоловіка призовного віку до країн ЄС поза пунктами пропуску.
На Закарпатті 21-річному чоловіку оголосили підозру за спробу переправлення ухилянта за $10 тисяч
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Жителю Мукачівщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21-річний мешканець с. Неліпино разом із невстановленими наразі спільниками організував виїзд за межі України чоловіка призовного віку в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Так, за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів він пообіцяв незаконно переправити особу до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Підозрюваний координував дії посібників, які мали доставити чоловіка до прикордонної зони, обійти контрольний пост та забезпечити подальше переміщення.

Під час реалізації злочинного умислу правоохоронцями було викрито особу, яку намагалися вивезти за кордон, а також задокументовано факт домовленостей про передачу грошових коштів.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми.

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