На Закарпатті 21-річному чоловіку оголосили підозру за спробу переправлення ухилянта за $10 тисяч

Зловмисник за грошову винагороду організував незаконний виїзд чоловіка призовного віку до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителю Мукачівщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21-річний мешканець с. Неліпино разом із невстановленими наразі спільниками організував виїзд за межі України чоловіка призовного віку в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Так, за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів він пообіцяв незаконно переправити особу до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Підозрюваний координував дії посібників, які мали доставити чоловіка до прикордонної зони, обійти контрольний пост та забезпечити подальше переміщення.

Під час реалізації злочинного умислу правоохоронцями було викрито особу, яку намагалися вивезти за кордон, а також задокументовано факт домовленостей про передачу грошових коштів.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.