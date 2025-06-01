На Закарпатье 21-летнему мужчине объявили подозрение за попытку переправки уклониста за $10 тысяч

Злоумышленник за денежное вознаграждение организовал незаконный выезд мужчины призывного возраста в страны ЕС вне пунктов пропуска.

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Жителю Мукачевского района сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По данным следствия, 21-летний житель села Нелипино совместно с пока не установленными сообщниками организовал выезд за пределы Украины мужчины призывного возраста в условиях действия правового режима военного положения.

За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов он пообещал незаконно переправить человека в страны ЕС вне пунктов пропуска.

Подозреваемый координировал действия пособников, которые должны были доставить мужчину в пограничную зону, обойти контрольно-пропускной пункт и обеспечить дальнейшее перемещение.

Во время реализации преступного умысла правоохранители выявили лицо, которого пытались вывезти за границу, а также задокументировали факт договорённости о передаче денежных средств.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы.

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