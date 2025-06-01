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День захисту дітей перенесли — що святкують 1 червня в Україні тепер

09:25, 1 червня 2025
1 червня в Україні відзначають професійні та міжнародні дати, а Дня захисту дітей перенесли на 20 листопада.
День захисту дітей перенесли — що святкують 1 червня в Україні тепер
Фото: freepik
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У неділю, 1 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 червня традиційно асоціюється з Днем захисту дітей, однак в Україні це свято офіційно перенесли.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», День захисту дітей в Україні тепер відзначатимуть 20 листопада замість 1 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довгий час в Україні День захисту дітей відзначався 1 червня, але, за його словами, ця традиція була скоріше з інерції, ніж з щирої необхідності. З часом все більше громадських організацій та освітніх установ почали акцентувати увагу на Всесвітньому дні дитини, який відзначається 20 листопада.

Президент підкреслив важливість синхронізації української практики з міжнародною, зазначивши, що саме цього дня, 20 листопада, у 1959 році була ухвалена Декларація прав дитини, а в 1989 році — Конвенція ООН про права дитини.

Відтак, у зв'язку з цим, Зеленський підписав указ, який офіційно переносить святкування Дня захисту дітей в Україні на 20 листопада, відповідно до світових стандартів.

Яке свято 1 червня:

В Україні 1 червня відзначають Всесвітній день комунікацій, День працівників місцевої промисловості, День меліоратора, День очищення водойм, День працівників водного господарства, Міжнародний день людей які подолали рак, Всесвітній день молока, Всесвітній день відповідального туризму, Всесвітній день коралового рифу.

У Черкасах – День міста.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Юстина Філософа та інших.

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