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День защиты детей перенесли — что празднуют 1 июня в Украине теперь

09:25, 1 июня 2025
1 июня в Украине отмечают профессиональные и международные даты, а Дня защиты детей перенесли на 20 ноября.
День защиты детей перенесли — что празднуют 1 июня в Украине теперь
Фото: freepik
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В воскресенье, 1 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Кроме того, в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 июня традиционно ассоциируется с Днём защиты детей, однако в Украине этот праздник официально перенесли.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», День защиты детей в Украине теперь будут отмечать 20 ноября вместо 1 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долгое время в Украине День защиты детей праздновался 1 июня, но, по его словам, эта традиция сохранялась скорее по инерции, чем по осознанной необходимости. Со временем всё больше общественных организаций и образовательных учреждений начали акцентировать внимание на Всемирном дне ребёнка, который отмечается 20 ноября.

Президент подчеркнул важность синхронизации украинской практики с международной, отметив, что именно в этот день — 20 ноября — в 1959 году была принята Декларация прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенция ООН о правах ребёнка.

В связи с этим Зеленский подписал указ, который официально переносит празднование Дня защиты детей в Украине на 20 ноября в соответствии с международными стандартами.

Какой праздник 1 июня:

В Украине 1 июня отмечают Всемирный день коммуникаций, День работников местной промышленности, День мелиоратора, День очистки водоёмов, День работников водного хозяйства, Международный день людей, победивших рак, Всемирный день молока, Всемирный день ответственного туризма, Всемирный день кораллового рифа.

В Черкассах — День города.

Православная церковь чтит память святого мученика Иустина Философа и других.

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