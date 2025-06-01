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В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику единого взноса — разъяснение

09:43, 1 июня 2025
Контролирующий орган направляет требование об уплате долга плательщику единого взноса в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.
В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику единого взноса — разъяснение
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В Главном управлении ГНС в Хмельницкой области разъяснили, в какой срок контролирующий орган направляет требование об уплате долга плательщику единого взноса.

Согласно п. 3 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утверждённой приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449 с изменениями и дополнениями, контролирующие органы направляют (вручают) плательщикам требование об уплате долга (недоимки), если:

  • данные документальных проверок свидетельствуют о доначислении сумм единого взноса контролирующими органами;
  • у плательщика на конец календарного месяца имеется недоимка по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • у плательщика на конец календарного месяца имеются долги по уплате финансовых санкций.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п. 3 разд. VI Инструкции № 449, требование об уплате долга (недоимки) принимается соответствующим налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днём вручения плательщику акта проверки, а при наличии возражений плательщика единого взноса к акту проверки — с учётом вывода по результатам рассмотрения таких возражений.

Контролирующий орган направляет (вручает) требование об уплате долга (недоимки) плательщику единого взноса в течение трёх рабочих дней со дня его вынесения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и/или четвёртым п. 3 разд. VI Инструкции № 449, требование об уплате долга (недоимки) направляется (вручается) плательщикам, указанным в п. 1 ст. 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, в течение 20 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором возникла, увеличилась или частично уменьшилась сумма недоимки по уплате единого взноса (задолженность по уплате финансовых санкций).

При этом в течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате долга (недоимки) плательщик обязан уплатить указанные в п. 1 требования суммы недоимки, штрафов и пени (п. 5 разд. VI Инструкции № 449).

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налоговая ГНС

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