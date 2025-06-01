Япония запретила нестандартные имена для детей — новые правила для родителей

Новые правила запрещают давать детям имена с вымышленным или причудливым произношением во избежание путаницы.

Фото: unsplash

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Правительство Японии утвердило новые правила, ограничивающие нестандартные способы чтения детских имен, записанных иероглифами канги. Отныне в государственном реестре будут допускаться только стандартные или общепринятые варианты прочтения таких имен. Это решение направлено против так называемых kirakira names («блестящих имен») — модных, необычных, зачастую трудных для восприятия имен, ставших популярными в последние десятилетия. Об этом сообщает Independent.

Что такое kanji и почему это важно

Кандзи — одна из трех основных письменных систем японского языка, заимствованная из китайского. В отличие от привычных алфавитов, каждый символ канги несет в себе не звук, а значение и может иметь несколько вариантов прочтения. Поэтому некоторые родители начали придумывать оригинальные произношения, не имеющие ничего общего со смыслом символов. Например, традиционный иероглиф могли прочитать как иностранное имя или наделить его вымышленным звучанием.

Почему это стало проблемой

«Блестящие» имена вызвали путаницу в школах, больницах и государственных учреждениях. Чиновники отмечают, что новые правила не только устранят эту проблему, но и упростят цифровизацию административных процессов. Впервые за более чем 150 лет существования современной системы семейной регистрации каждое имя теперь будет сопровождаться фонетической пометкой с правильным произношением.

Что именно изменится для родителей

Запрещается придавать имени вымышленное или вводящее в заблуждение произношение.

Разрешенными остаются некоторые редкие, но ранее признанные способы чтения.

Родители новорожденных обязаны обосновывать необычные варианты произношения имен.

Возможны официальные уведомления с требованием исправить неправильное прочтение.

В реестрах обязательно будет фиксироваться произношение каждого имени.

Откуда появилась мода на kirakira names

Тренд на необычные имена появился в 2000-х годах под влиянием аниме, манги, поп-культуры, иностранных языков и стремления выделиться. Родители старались дать ребенку уникальное, современное и стильное имя. Но иногда это происходило в ущерб понятности и уважению к традициям.

Тенденция к индивидуализму

Психолог Юдзи Огихара в исследовании 2022 года выяснил, что мода на уникальные имена — часть более глубокого сдвига в японском обществе: все меньше людей живут с родителями, увеличилось количество разводов, уменьшилось число больших семей. Это свидетельствует о постепенном переходе от коллективизма к индивидуализму, где уникальность приобретает все большее значение.

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