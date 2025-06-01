Японія заборонила нестандартні імена для дітей — нові правила для батьків

Нові правила забороняють давати дітям імена з вигаданою або химерною вимовою, щоб уникнути плутанини.

Фото: unsplash

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Японський уряд ухвалив нові правила, які обмежують незвичні способи читання дитячих імен, записаних ієрогліфами канґі. Відтепер дозволено лише стандартні або загальноприйняті варіанти прочитання таких імен у державному реєстрі. Це рішення спрямоване проти явища так званих kirakira names («блискучі імена») — модних, незвичних, часто складних для сприйняття імен, які стали популярними в останні десятиліття. Про це повідомляє Independent.

Що таке kanji і чому це важливо

Kanji — один із трьох основних японських письмових систем, запозичений із китайської мови. На відміну від звичних алфавітів, кожен символ канґі несе в собі значення, а не звук, і може мати кілька варіантів прочитання. Тому деякі батьки почали вигадувати оригінальні вимови, які не мають нічого спільного зі значенням символів. Наприклад, традиційний ієрогліф могли прочитати як іноземне ім’я або створити нове, вигадане звучання.

Чому це стало проблемою

«Блискучі» імена спричинили плутанину в школах, лікарнях і державних установах. Офіційні особи зазначають, що нові правила не тільки усунуть цю проблему, але й спростять цифровізацію адміністративних процесів. Вперше за понад 150 років існування сучасного реєстру сімей, кожне ім’я обов’язково матиме фонетичну примітку з правильною вимовою.

Що саме зміниться для батьків

Заборонено давати іменам вигадану або оманливу вимову.

Залишаються дозволеними деякі рідкісні, але раніше визнані способи прочитання.

Батьки новонароджених зобов’язані пояснювати незвичні вимови імен.

Можливі офіційні повідомлення з вимогою виправити неправильне прочитання.

У реєстрах обов’язково фіксуватиметься вимова кожного імені.

Звідки взялась мода на «kirakira names»

Тренд на незвичні імена виник у 2000-х під впливом аніме, манґи, попкультури, іноземних мов та бажання вирізнятись. Батьки прагнули зробити ім’я дитини унікальним, сучасним, модним. Але іноді це відбувалося ціною зрозумілості й поваги до традицій.

Тенденція до індивідуалізму

Психолог Юдзі Оґіхара у дослідженні 2022 року виявив, що мода на унікальні імена є частиною глибшого зсуву в японському суспільстві: менше людей живе з батьками, збільшилась кількість розлучень, зменшилась кількість великих родин. Це свідчить про поступовий перехід від колективізму до індивідуалізму, де унікальність набуває більшого значення.

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