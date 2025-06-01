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Польща з 1 червня посилює міграційні правила для іноземців: що змінюється

10:37, 1 червня 2025
Іноземцям стане складніше отримати візу, вступити до польських вишів і працевлаштуватися — усе через нові обмеження задля посилення контролю та безпеки.
Польща з 1 червня посилює міграційні правила для іноземців: що змінюється
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Від 1 червня в Польщі набирають чинності нові міграційні правила, які ускладнять іноземцям доступ до вищої освіти, працевлаштування та візового оформлення. Про це повідомляє RMF FM.

Ключова мета змін — унеможливити використання польської візової системи з порушенням закону.

Зокрема, усі абітурієнти, які планують навчатися в польських університетах, повинні надати підтвердження володіння мовою навчання не нижче рівня B2. Крім того, навчальні заклади зобов’язані інформувати консульства про студентів, які не приступили до навчання, перевіряти їхні дипломи й кваліфікації. Національне агентство академічного обміну (NAWA) слідкуватиме за тим, щоб вступники складали іспити.

Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що країна не обмежує доступ до освіти для іноземців, однак запроваджує запобіжники для тих, хто використовує студентську візу лише як привід для в’їзду.

Наголошується на боротьбі з «фіктивними студентами», які не мають наміру реально навчатися, а використовують статус студента для нелегального працевлаштування.

Також змінюються умови подачі документів на тимчасове проживання та дозволи на роботу. Іноземці, які вже мають візи або посвідки на проживання, видані іншими країнами ЄС, а також ті, хто приїхав до Польщі транзитом, для участі в культурних заходах або навчання, не зможуть подавати заявки на польські дозволи.

Водночас посилюється контроль над ринком праці. Воєводи отримають право визначати список професій, доступ до яких для іноземців буде обмежено. Регіональні служби зайнятості повинні будуть двічі на рік аналізувати рівень зарплат, щоб не допустити заниження оплати праці.

Планується також суттєве збільшення штрафів за незаконне працевлаштування іноземців.

Як заявляють у польському уряді, ці заходи є частиною масштабної реформи міграційної політики. Польща й надалі прийматиме іноземців, але лише на законних, прозорих і безпечних підставах, які відповідають національним інтересам та економічним потребам.

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Польща іноземець міграційна служба

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