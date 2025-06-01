Польша с 1 июня ужесточает миграционные правила для иностранцев: что меняется

Иностранцам станет сложнее получить визу, поступить в польские вузы и трудоустроиться — все из-за новых ограничений для усиления контроля и безопасности.

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С 1 июня в Польше вступают в силу новые миграционные правила, которые усложнят иностранцам доступ к высшему образованию, трудоустройству и оформлению виз. Об этом сообщает RMF FM.

Ключевая цель изменений — не допустить использования польской визовой системы с нарушением законодательства.

В частности, все абитуриенты, планирующие обучение в польских вузах, должны будут предоставить подтверждение знания языка обучения на уровне не ниже B2. Кроме того, учебные заведения обязаны информировать консульства о студентах, которые не приступили к занятиям, а також проверять их дипломы и квалификации. Национальное агентство академического обмена (NAWA) будет следить за тем, чтобы поступающие сдавали вступительные экзамены.

Премьер-министр Польши отметил, что страна не ограничивает доступ иностранцев к образованию, однако вводит ограничения для тех, кто использует студенческую визу лишь как предлог для въезда.

Особое внимание уделяется борьбе с так называемыми «фиктивными студентами», которые не собираются учиться, а используют статус студента для нелегального трудоустройства.

Также изменяются условия подачи документов на временное проживание и разрешение на работу. Иностранцы, которые уже имеют визы или виды на жительство, выданные другими странами ЕС, а также те, кто приехал в Польшу транзитом, для участия в культурных мероприятиях или на обучение, не смогут подавать заявки на польские разрешения.

Одновременно усиливается контроль над рынком труда. Воеводы получат право определять перечень профессий, в которых иностранцам будет запрещено работать. Региональные службы занятости будут обязаны дважды в год анализировать уровень заработной платы, чтобы предотвратить демпинг.

Также планируется существенное увеличение штрафов за незаконное трудоустройство иностранцев.

Как заявляют в польском правительстве, эти меры являются частью масштабной реформы миграционной политики. Польша по-прежнему открыта для приезда иностранцев, но только на законных, прозрачных и безопасных условиях, соответствующих национальным интересам и экономическим потребностям.

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