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Организовал схему побега за границу — суд наказал 20-летнего жителя Закарпатья

10:19, 1 июня 2025
Обвиняемый дважды пытался незаконно переправить мужчину призывного возраста в Словакию.
Организовал схему побега за границу — суд наказал 20-летнего жителя Закарпатья
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На Закарпатье осуждён мужчина, который организовал незаконную переправу людей через границу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Приговором Великоберезнянского районного суда Закарпатской области 20-летний житель села Дубрыничи признан виновным в организации незаконной переправы лица через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В суде прокуроры доказали, что обвиняемый дважды пытался незаконно переправить за денежное вознаграждение мужчину призывного возраста в Словацкую Республику.

Отмечается, что с целью наживы он разработал схему перемещения через участок государственной границы вне пунктов пропуска, давал указания, предоставлял инструкции, организовывал транспорт и получал средства в размере 1000 и 2400 долларов.

Во время реализации преступного замысла мужчину задержали правоохранители. Один из эпизодов был совершён под контролем правоохранительных органов в рамках проведения специальных следственных действий. В деле исследовано множество доказательств, в том числе показания свидетелей, видеозаписи, вещественные доказательства и результаты негласных следственных действий, которые подтвердили его вину.

Несмотря на отрицание вины, суд признал доводы стороны обвинения обоснованными и пришёл к выводу о доказанности факта организации незаконной переправы лица через государственную границу Украины, совершённой из корыстных побуждений.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также дополнительное наказание — лишение права занимать должности, связанные с охраной государственной границы и работой в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.

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