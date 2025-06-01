Організував схему втечі за кордон — суд покарав 20-річного мешканця Закарпаття

Обвинувачений двічі намагався незаконно переправити чоловіка призовного віку до Словаччини.

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На Закарпатті засуджено чоловіка, який організував незаконне переправлення осіб через кордон. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Вироком Великоберезнянського районного суду Закарпатської області 20-річного жителя села Дубриничі визнано винним в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

У суді прокурори довели, що обвинувачений двічі намагався незаконно переправити за грошову винагороду чоловіка призовного віку до Словацької Республіки.

Вказується, що з метою наживи він розробив схему переміщення через ділянку державного кордону поза пунктами пропуску, надавав вказівки, інструкції, організовував транспорт, отримував кошти у сумі 1000 та 2400 доларів.

Під час реалізації злочинного наміру чоловіка затримали правоохоронці. Один з епізодів вчинений під контролем правоохоронних органів у межах проведення спеціальних слідчих дій. У справі досліджено численні докази, зокрема показання свідків, відеозаписи, речові докази та результати негласних слідчих дій, що підтвердили його винуватість.

Незважаючи на заперечення вини, суд визнав доводи сторони обвинувачення обґрунтованими і дійшов висновку про доведеність організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також додаткове покарання — позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням охорони державного кордону та роботи в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 2 роки.

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