Вимагав 200 тисяч гривень за вирішення земельного питання — на Закарпатті підозрюють голову селищної ради

Посадовця викрили під час отримання половини суми хабара, яку він вимагав за дозвіл на розміщення дитячого наметового табору.

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Голові однієї з селищних рад Мукачівського району повідомлено про підозру за фактом вимагання хабаря за вирішення земельного питання. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний вимагав хабар за безперешкодну передачу земельної ділянки на території громади під наметове містечко для дітей.

Під час зустрічі з очільником громадської організації, яка займалася цим проєктом, голова селищної ради повідомив, що за надання дозволу на розміщення потрібно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 200 тисяч гривень.

При цьому зазначив, що вирішуватиме всі подальші проблеми, які можуть виникати в ГО через користування комунальною землею.

Посадовця викрили при одержанні частини грошових коштів – 100 тисяч гривень. Аби приховати свою протиправну діяльність, до їх отримання він залучив посередника. Останньому також повідомили про підозру – у пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Найближчим часом підозрюваним оберуть запобіжні заходи.

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