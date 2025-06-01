Требовал 200 тысяч гривен за решение земельного вопроса — на Закарпатье подозревают главу поселкового совета

Чиновника разоблачили при получении половины суммы взятки, которую он требовал за разрешение на размещение детского палаточного лагеря.

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Главе одного из поселковых советов Мукачевского района сообщено о подозрении по факту вымогательства взятки за решение земельного вопроса. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый требовал взятку за беспрепятственную передачу земельного участка на территории общины под палаточный лагерь для детей.

Во время встречи с руководителем общественной организации, которая реализовывала этот проект, глава поселкового совета заявил, что за предоставление разрешения на размещение необходимо передать ему неправомерную выгоду в размере 200 тысяч гривен.

При этом он пообещал решать все возможные проблемы, которые могут возникнуть у ОО при пользовании коммунальной землёй.

Чиновника разоблачили при получении части суммы — 100 тысяч гривен. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, к получению денег он привлёк посредника. Последнему также сообщено о подозрении — в пособничестве в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ближайшее время подозреваемым изберут меры пресечения.

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