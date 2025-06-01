Практика судов
  1. В Украине

Требовал 200 тысяч гривен за решение земельного вопроса — на Закарпатье подозревают главу поселкового совета

10:55, 1 июня 2025
Чиновника разоблачили при получении половины суммы взятки, которую он требовал за разрешение на размещение детского палаточного лагеря.
Требовал 200 тысяч гривен за решение земельного вопроса — на Закарпатье подозревают главу поселкового совета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главе одного из поселковых советов Мукачевского района сообщено о подозрении по факту вымогательства взятки за решение земельного вопроса. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый требовал взятку за беспрепятственную передачу земельного участка на территории общины под палаточный лагерь для детей.

Во время встречи с руководителем общественной организации, которая реализовывала этот проект, глава поселкового совета заявил, что за предоставление разрешения на размещение необходимо передать ему неправомерную выгоду в размере 200 тысяч гривен.

При этом он пообещал решать все возможные проблемы, которые могут возникнуть у ОО при пользовании коммунальной землёй.

Чиновника разоблачили при получении части суммы — 100 тысяч гривен. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, к получению денег он привлёк посредника. Последнему также сообщено о подозрении — в пособничестве в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ближайшее время подозреваемым изберут меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Закарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

В Верховной Раде предложили определить критерии для квалификации действий судей как необоснованной волокиты

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается определить критерии для квалификации допущения судьей необоснованной волокиты в деле.

Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия утвердил ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.

Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.

После конкурса в апелляционные суды, кадровая ситуация в судах может стать еще хуже – Высший совет правосудия

Значительная часть судей из судов первой инстанции, могут стать судьями апелляционных судов, тогда как отбор в суды первой инстанции только набирает обороты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради